الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : الانتهاء من هيكلة الوزارة خلال أسبوعين

ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

وزير الصحة: موافقة على توصية بإحالة وفاة الطفلة لين إلى النائب العام

إصابة فتاة بعيار ناري في مأدبا

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

روسيا تسجل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى

مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

طفلتان أوجعتا الأردنيين برحيليهما والأخطاء الطبية تحصدهما

الأربعاء، 15-09-2021 12:22 م

روسيا تسجل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا

6141b9844c59b73b4669954c


الوكيل الاخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ18 ألفا، فيما لا يزال عدد الوفيات الجديدة عند مستوى قرابة 800 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 792 وفاة و18841 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 781 وفاة و17837 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (1838 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1609 حالات).

وتماثل 17039 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجل في البلاد منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و194926 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 195041 حالة وفاة وستة ملايين و435072 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 184.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 353 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصين

الصين تفرض إغلاقات مع تصاعد الإصابات بكورونا

إيطاليا

إيطاليا: حوالي 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا

منظمةةة

الصحة العالمية: دلتا ليس المتغير الأخير لكورونا

614125ff4c59b7203d323a6b

إلغاء قيد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 25 سبتمبر في هولندا

9202111183949483682452

بريطانيا: جرعة ثالثة معزّزة لفئة 50 عاما فما فوق

كورونا

ألمانيا تعدل منهجية تقييم الوضع الوبائي

أخبار متعلقة
611e3c4f4c59b77a15167ddf

روسيا تسجل 791 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

611df3c34236046e997c6f14

الهند تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

611d344e42360413515ac158

الجزائر.. 31 وفاة و721 إصابة جديدة بكورونا

611cb7764236040e0e107382

مصر: وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا

w

العراق يفتتح أول مختبر لسلالات كورونا

611a2f114c59b76a1220eb01

روسيا تسجل 806 وفيات و20765 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة