الجمعة 30-07-2021
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الجمعة، 30-07-2021 02:05 م

روسيا تسجل 794 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة تسجيل 23564 إصابة و794 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 23270 إصابة و799 وفاة في الإحصائية السابقة.

بذلك ارتفعت حصيلة حالات الإصابة في البلاد إلى 6 ملايين و242066، منها 157771 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

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وذكر التقرير أن 20485 شخصا تماثلوا للشفاء التام خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع المتعافين إلى 5 ملايين و558848 شخصا.


وفي العاصمة موسكو بلغت الحصيلة اليومية 4381 إصابة و76 وفاة مقابل 3356 إصابة و79 وفاة في اليوم السابق.


وشهدت مقاطعة موسكو ارتفاعا طفيفا في الحالات الجديدة مع تسجل 1453 إصابة و31 وفاة بعدما كانت هناك 1325 إصابة و30 وفاة في إحصائية اليوم السابق.
وفي مدينة بطرسبورغ حافظ معدل الإصابات على استقراره، حيث تم رصد 1916 إصابة خلال اليوم الماضي مقارنة مع 1925 أمس الخميس، في حين ارتفع عدد الوفيات اليومية من 64 أمس إلى 67 اليوم.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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