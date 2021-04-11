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الأحد، 11-04-2021 12:52 م

روسيا تسجل 8.7 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني

روسيا السياحة


الوكيل الإخباري - لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية نحو 8.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 8702 إصابتين جديدتين بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8704 إصابات في اليوم السابق.


ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2090 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (694 حالة).


وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 337 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، فيما تماثل 7230 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و641390 إصابة مؤكدة، منها 102986 حالة وفاة و272895 حالة نشطة وأربعة ملايين و265509 حالات شفاء.


وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 123.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 347 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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