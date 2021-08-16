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الإثنين، 16-08-2021 12:37 م

روسيا تسجل 806 وفيات و20765 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 806 وفيات و20765 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 816 وفاة و21624 إصابة في إحصائية أمس.

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وجاء في آخر تحديث لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن إجمالي عدد المتوفين من كورونا في روسيا ارتفع منذ بدء تفشي الفيروس إلى 171305 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6 ملايين و621601 حالة. 

وذكر المركز أن 15601 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين و899917 شخصا.

وفي العاصمة موسكو انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى 1489 اليوم مقابل 1954 أمس، مع انخفاض عدد الوفيات من 58 إلى 54.

وشهدت مقاطعة موسكو 1362 إصابة خلال اليوم الماضي بعدما كانت الحصيلة اليومية 1359 في اليوم السابق.

وفي مدينة بطرسبورغ انخفض مؤشر الإصابات اليومية مع تسجيلة 1383 حالة جديدة مقابل 1668 في اليوم السابق.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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