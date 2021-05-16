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الأحد، 16-05-2021 12:11 م

روسيا تسجل 8554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية في روسيا 8554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 8573 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2789 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورغ (767)، ثم المناطق المجاورة لموسكو (672).

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء عن وفاة 391 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و940245 إصابة، وتعافى من الفيروس 4 ملايين و556037 شخصا، فيما توفي 115871 شخصا حتى الآن.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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