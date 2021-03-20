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السبت، 20-03-2021 10:51 ص

روسيا تسجل 9632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- سجلت روسيا 9632 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11279 حالة شفاء، و392 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
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وبحسب البيانات والاحصاءات الرسمية بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في روسيا 4 ملايين و447570 إصابة، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و60652 شخصا، وتوفي 94659 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1728 إصابة)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (899)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (651).

وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسنا منذ بداية العام الجاري وبعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع، الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي كأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا.

 




 

 


 

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