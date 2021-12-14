روسيا : تسجيل 14 دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأنها تضاف إلى 4 لقاحات نحلية الصنع للوقاية من الفيروس تم تسجيلها في البلاد.

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وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان صحفي، إنه جرى تسجيل 14 دواء لعلاج الفيروس في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.



وفي ذات السياق، أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا عن تسجيل 28343إصابة و 1145 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين حالة مؤكدة، من بينها 291749 وفاة،

بترا