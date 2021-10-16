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السبت، 16-10-2021 08:00 ص

روسيا تسلم دفعة من لقاح سبوتنيك لايت لنيكاراغوا

سبوتنيك لايت


الوكيل الإخباري - حصلت نيكاراغوا يوم الجمعة على دفعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت السفارة الروسية لدى نيكاراغوا في تغريدة على "تويتر"، إلى أن شحنة تضم 192 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" وصلت عاصمة البلاد ماناغوا.

واستقبلت شحنة اللقاح الروسي بالمطار وزيرة صحة البلاد مارتا رييس ومستشار رئيس الدولة لاوريانو أورتيغا، إلى جانب الممثل التجاري الروسي في نيكاراغوا بيوتر بانكراتوف.

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يذكر أن نيكاراغوا كانت من بين الدول الأولى التي أصدرت ترخيصا لاستخدام لقاح "سبوتينك V" الروسي، وفي مايو الماضي وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة.

ووقعت روسيا ونيكاراغوا عقدا لتوريد لقاح "سبوتنيك لايت" في 17 سبتمبر الماضي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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