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الأحد، 06-03-2022 09:25 ص

روسيا تشهد انخفاض مستوى مناعة القطيع ضد كورونا

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الوكيل الاخباري- بلغ مستوى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا أول أمس الجمعة 4 مارس في روسيا نسبة 56%.

أفادت بذلك بوابة "ستوب فيروس كورونا" الإلكترونية الروسية. وجاء في بيان نشرته البوابة " إن مناعة القطيع تعادل الجمعة في روسيا 56%، مع العلم أن مستوى مناعة القطيع كانت الأسبوع الماضي 57.8%. وأضافت البوابة أن روسيا تشهد الأسبوع الخامس على التوالي انخفاض هذا المعدل.

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يذكر أن مدينة بطرسبورغ تصدرت قائمة المدن الروسية التي سجلت فيها أعلى مستوى لمناعة القطيع الذي انخفض كذلك الأسبوع الجاري من 83% إلى 80 %  (الانخفاض 1.2%).

ووفقا للإحصاءات الرسمية  فإن 87949768  شخصا تلقوا جرعة أولى من التطعيم منذ اندلاع وباء "كوفيد". أما الجرعة الثانية فقد تلقاها 84093959 شخصا.

 وأعادت البوابة إلى الأذهان أن روسيا شهدت خلال الـ24  ساعة مضت 89174 إصابة بفيروس كورونا ونقل منهم إلى المستشفى 9849 مريضا، ما يقل بنسبة 7.3% عما هو عليه في 3 مارس الجاري.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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