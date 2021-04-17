روسيا :تعافي أكثر من 4 مليون و300 ألف شخص من كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم السبت، عن تعافي 4319389 شخصا في روسيا من الإصابة بفيروس كورونا، بعد مغادرة 8832 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية.

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وجاء في بيان مقر العمليات: "غادر 8832 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 4319389 شخصا".



وأضاف البيان "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 9321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 4693469".



وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 2822، و58 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 701، فيما سجلت ضواحي موسكو 586 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.



وأشار المقر إلى تسجيل 398 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 105193 شخصا.



وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

سبوتنيك عربي