روسيا تعتزم توريد 25 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك -V إلى مصر

الوكيل الاخباري – أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الاربعاء، عن توريد 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك -V" ضد الفيروس التاجي إلى مصر.

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وجاء في بيان صادرعن الخدمة الصحفية لصندوق الاستثمار: "اتفق صندوق الاستثمار المباشر الروسي و شركة فاركو للأدوية على توريد 25 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك -V إلى مصر".



وتابع البيان :"بفضل الاتفاقية ، سيتمكن 25٪ من المصريين من الحصول على لقاح سبوتنيك -V". مشيرا إلى وجود خطط في المستقبل لتوزيع اللقاح في الدول المجاورة لمصر.

الجدير بالذكر أن أكثر من 50 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة قدمت طلبات لشراء لقاح "سبوتنيك -V".



في وقت سابق، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها : تزويد 32 مليون جرعة من اللقاح إلى المكسيك، وما يصل إلى 50 مليون جرعة إلى البرازيل، و100 مليون جرعة إلى الهند، ما يصل إلى 35 مليون جرعة إلى أوزبكستان، 25 مليون جرعة إلى نيبال.



وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.







المصدر : سبوتنك



