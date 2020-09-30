الأربعاء 30-09-2020
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الأربعاء، 30-09-2020 08:22 م

روسيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين أعضاء البرلمان

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 الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، عن ارتفاع عدد أعضاء المجلس الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد إلى 60 عضواً، منهم 18 جرى نقلهم إلى المستشفيات.
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وقال فولودين في تصريحات صحفية: "ارتفع العدد الكلي للإصابات في صفوف أعضاء مجلس النواب إلى 60، لقد طلبنا عقد اجتماعات اللجان والتكتلات الحزبية في المجلس عبر تقنية الفيديو لتقليص خطر انتشار الفيروس".

وتشهد روسيا ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية بعد تجاوزها، اليوم، حاجز 8400 حالة، وهي أكبر حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من شهرين.

 




 

 


 

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