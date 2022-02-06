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الأحد، 06-02-2022 06:45 ص

روسيا تعلن عن تخفف قيود كورونا

روسيا


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الروسية المعنية بمراقبة صحة المستهلك أن روسيا ستخفف بعض القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 اعتبارا من الأحد، على الرغم من تسجيل أعلى عدد يومي للإصابات بالمرض مع تفشي السلالة أوميكرون في أنحاء البلاد.

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ويرتفع عدد الإصابات اليومي منذ يناير. لكن المتحور أوميكرون شديد العدوى لم يسفر عن زيادة كبيرة في الوفيات، ويتجاهل الكرملين منذ فترة مخاوف متعلقة بمخاطر عمليات الإغلاق الجديدة.


ووفقا لأحدث قرار من هيئة مراقبة صحة المستهلك، فإنه اعتبارا من الأحد لن يحتاج أحد إلى عزل ذاتي إذا خالط مصابين بكوفيد-19.


وقالت الفريق الحكومي المكلف بمكافحة الجائحة في العاصمة إن المدارس ودور الحضانة في موسكو قد تنهي متطلبات العزل للتلاميذ خلال أيام.


وفي وقت سابق ، أعلنت السلطات تسجيل أعلى عدد للإصابات اليومية بمرض كوفيد-19 مع استمرار انتشار أوميكرون.


وسجلت روسيا 177282 إصابة يوم السبت مقارنة مع 168201 الجمعة.


وأعلن الفريق الحكومي تسجيل 714 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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