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الأربعاء، 31-03-2021 09:29 ص

روسيا تعلن عن تسجيل أول لقاح للحيوانات ضد فيروس كورونا في العالم

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الوكيل الاخباري - أعلنت روسيا عن تسجيل أول لقاح مخصص للحيوانات في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.

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ففي مقابلة خاصة قال نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية "روس سيلخوزنادزور"، قنسطنطين سافينكوف، إن روسيا سجلت أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا المستجد.


وذكر سافينكوف أن بتكار اللقاح جاء من خلال "المركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات"، التابع للهيئة، وتم تسجيله تحت اسم "كارنيفاك –كوف"، مضيفا: "بدأت الاختبارات السريرية لهذا اللقاح في أكتوبر من العام الماضي، وشاركت فيها الكلاب والقطط، والثعالب البيضاء القطبية، والمنك والثعالب العادية، وحيوانات أخرى".
وأضاف سافيكوف قائلا: "تسمح لنا نتائج البحث بالاستنتاج بأن اللقاح آمن ويتمتع بفاعلية مناعية عالية، لأنه ظهرت لدى كل الحيوانات المشاركة في الدراسة أجسام مضادة لفيروس كورونا".


ونوه الخبير، بأن العلماء الروس، يواصلون حاليا، دراسة المدة التي يتم فيها تشكيل المناعة بعد التطعيم باللقاح. ووفقا لسافينكوف، يبلغ هذا المؤشر اليوم، ستة أشهر على الأقل.


وأضاف الخبير القول، إنه يمكن في أبريل إطلاق الإنتاج التجاري لهذا اللقاح على أساس أكبر منصة في البلاد لإنتاج الأدوية للحيوانات، التابعة للمركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات"، موضحا أن هذا اللقاح يتمتع بأهمية خاصة، لأن بعض الحيوانات، وفقا لمنظمة العالمية لصحة الحيوان، عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد تم تسجيل عدة حالات من هذا النوع في العديد من البلدان.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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