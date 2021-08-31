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الثلاثاء، 31-08-2021 03:43 م

روسيا: خطر الوفاة لمن أصيبوا بكورونا يبقى قائما لمدة 6 أشهر بعد تعافيهم

كورونا


الوكيل الإخباري - تحدث وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عن ارتفاع خطر الوفاة بعد الإصابة بـ COVID-19.

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وقال في حديث أدلى به يوم 31 أغسطس لقناة روسيا 24 التلفزيونية:" لديهم أيضا مضاعفات مرتبطة بتكوين جلطات الدم، وتلف الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية".


وأضاف أن الذين تعافوا من الفيروس التاجي يبقون معرضين لخطر الموت لمدة 6 أشهر أخرى.


وأوضح قائلا:" على سبيل المثال، فإن شخصا من كبار السن لا يزال يعاني من مرض "كوفيد -19 على مدى 6 أشهر بعد الإصابة بالفيروس، إذ أنه يزداد في هذه الحال بشكل حاد خطر وفاته نتيجة ظهور مضاعفات مختلفة".  


وأضاف أنه بعد الإصابة، قد يعاني المرضى من مضاعفات مختلفة مثل جلطات دموية، وتلف بالجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.


وأشار موراشكو إلى أن المرضى الذين قد أصيبوا بـ COVID-19 هم بالتحديد الذين يحتاجون أولا وقبل كل شيء إلى الخضوع لفحص طبي متعمق.


وحسب الوزير، فقد تم بالفعل تشكيل قوائم الأشخاص الذين سيُعرض عليهم الخضوع للفحص الطبي. 


في يوليو الماضي وافقت وزارة الصحة على إرسال المواطنين لفحص طبي متقدم. وحصل الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا على حق الأولوية في الفحص.

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