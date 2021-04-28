روسيا : دفعة كبيرة من المساعدات الطبية الطارئة إلى الهند

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو ستوجه دفعة كبيرة من المساعدات الطبية إلى الهند لمواجهة فيروس كورونا في الأيام القريبة القادمة.

اضافة اعلان



وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "اتخذت القيادة الروسية قرارا بإرسال رحلة طارئة لوزارة الطوارئ الروسية تحمل دفعة كبيرة من المساعدات التي تتضمن مكثفات الأكسجين وأجهزة تهوية الرئة الاصطناعية والأدوية المضادة لفيروس كورونا وغيرها من المنتجات الطبية والأدوية الضرورية، إلى الهند، وذلك ضمن روح الصداقة والشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص بين روسيا والهند وبهدف مكافحة الزيادة السريعة لحالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا".



وأضاف البيان أنه "من المقرر تسليم المساعدات في الأيام القريبة القادمة".

روسيا اليوم