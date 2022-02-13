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الأحد، 13-02-2022 01:29 م

روسيا: سبوتنيك V أصبح اللقاح الأكثر استخداما في مكسيكو سيتي

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الوكيل الاخباري- قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، في بيان صحفي، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بات أكثر اللقاحات استخداما في العاصمة المكسيكية.

وذكر البيان، أن أكثر من 3 ملايين مواطن استخدموا هذا اللقاح خلال حملة التطعيم ضد كوفيد في هذه المدينة.

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وأشار البيان إلى أن "سبوتنيك V يلعب دورا رئيسيا في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في العاصمة المكسيكية - حيث تم تطعيم أكثر من 3 ملايين من سكان مكسيكو سيتي بهذا اللقاح الروسي. وكذلك يتم على نطاق واسع استخدام لقاح سبوتنيك لايت (المكون الأول من سبوتنيك V) كلقاح داعم خلال برنامج إعادة التطعيم في المدينة".

وأكد البيان، أن حصة "سبوتنيك V" تبلغ 40  بالمئة بين جميع اللقاحات المستخدمة ضد كوفيد في عاصمة المكسيك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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