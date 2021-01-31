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الأحد، 31-01-2021 08:36 م

التطعيم منظم وجيد

روسيا .. شحنات إضافية من لقاح سبوتنيك V إلى الجزائر

جزائر
العلم الجزائري


الوكيل الإخباري - أعلن سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيلييف عن توريد موسكو شحنات إضافية من لقاح "سبوتنيك V" إلى الجزائر خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وصرح السفير الروسي بأنه لاحظ أن حملة التطعيم بدأت في الجزائر بشكل منظم وجيد.

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وأشار إلى أن إنشاء مركز لإنتاج اللقاح الروسي بالجزائر سيضمن تغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض من اللقاح إلى دول الجوار والقارة الإفريقية.
وأعرب في حديث لوسائل إعلام جزائرية عن استعداد موسكو لتسليم تكنولوجيا لقاح "سبوتنيك V" للجزائر لإنتاجه محليا.


وانطلقت في الجزائر حملة تطعيم شاملة بلقاح "سبوتنيك V" بعد أن حصلت على دفعة أولى منه يوم الجمعة.


وباشرت الجزائر السبت حملة التطعيم ضد كورونا، تحت إشراف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد غداة تسلم الشحنة الأولى من اللقاح.

ومن المنتظر أن تصل شحنات أخرى من اللقاح إلى البلاد تدريجيا بعد أن اختارت الجزائر "سبوتنيك V" الروسي و"سينوفاك" الصيني و"أسترازينيكا" البريطاني المصنع في الهند.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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