السبت 24-10-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب السبت 24/10/2020

فرصــة لسقوط الأمطــار اليوم

الجامعة الاردنية تنشر جدولا لتعويض المحاضرات - صورة

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

التربية للوكيل : لا قرار حتى الآن بإعادة فتح الروضات

عبيدات للوكيل الاخباري : يجب الاستعداد للاسوأ

الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر القوائم النهائية للمرشحين - رابط

الصحة: الوضع الوبائي في المملكة يدعو للحذر

البدور: الأردن بؤرة جديدة لكورونا

قطر: وفاة و249 إصابة جديدة بكورونا




السبت، 24-10-2020 11:41 ص

روسيا .. قرابة 300 وفاة و16.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

bn-1020251-ef7056d4b89f4d6baa94441d808b19d8


الوكيل الاخباري - بعد قفزة قياسية في اليوم السابق، تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى نحو 16.5 ألف.

اضافة اعلان

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 16521 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 17340 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.8% من المرضى الجدد.


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو التي سجلت فيها 4453 إصابة جديدة.


ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 296 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 283 وفاة في اليوم السابق.


وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ1.1% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليونا و497167 إصابة مؤكدة منها 25821 حالة وفاة و340528 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ4658 حالة نشطة منذ أمس).


وتماثل 11567 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و130818 شخصا.


وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 56.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (564 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال نحو 344.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


هذا ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا أواخر الشهر القادم، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.


وسجلت روسيا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليا للاختبارات السريرية قريبا.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
c0645adb-e5c3-46b6-8c38-52328966bc34_16x9_600x338

بلغاريا تعزل رئيسها ووزراءها بعد مخالطة مصابين بفيروس كورونا

0445ffae-8813-448b-8a6d-9ac6e13367ce_16x9_1200x676

الهند: 650 وفاة و53 ألف إصابة جديدة بكورونا

497847Image1

سوريا تسجل 4 وفيات و52 اصابة جديدة بكورونا

GettyImages-1229030886-Andrzej-Duda-1120

رئيس بولندا يصاب بكورونا

QJUX4A747ZBPJL3HYJFSRI52G4

الصحة العالمية تحذر من الشهور القادمة

كوز

البرازيل.. 571 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
5f7833362daff

روسيا : 174 وفاة و9859 إصابة جديدة بكورونا

large-روسيا-تسجل-186-وفاة-و9412-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-526d7

روسيا: 186 وفاة و 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

b5da6a333cb849c2adc6764798fae170

الإصابات اليومية بكورونا في موسكو تتجاوز 2000

1D2A1071

روسيا: 99 وفاة و7867 إصابة جديدة بكورونا

خبيرة

خبيرة روسية تفسر سبب زيادة الإصابات بكورونا

blmVdvVm9OT16NpuJql1eFTNg2zSAQEenZoIqhv8

روسيا: تسجيل 108 وفيات و7212 إصابة جديدة بفيروس كورونا