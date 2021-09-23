الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 03:44 م

روسيا: لقاح جديد ضد كورونا مخصص للمراهقين

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، عن استلام وثائق تسجيل لقاح جديد ضد فيروس كورونا، مخصص للمراهقين، يحمل اسم "غام كوفيس فاك إم".

وقالت الصحة الروسية في بيان صحفي:" تلقت الوزارة من المركز الوطني للدراسات الوبائية والأحياء الدقيقة الحامل لاسم غاماليا، الوثائق اللازمة لتسجيل لقاح جديد لوقاية المراهقين من فيروس كورونا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن التسجيل الحكومي للقاح واستخدامه لحماية المراهقين من الفيروس".

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