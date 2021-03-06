السبت 06-03-2021
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السبت، 06-03-2021 10:54 ص

لليوم الثاني على التوالي

روسيا.. نحو 11 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الروسية زهاء 11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة،لليوم الثاني على التوالي.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي، اليوم السبت، عن رصد 11022 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 11024 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.7% من المرضى الجدد.


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1820 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (975 حالة).
وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 441 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، (مقابل 462 وفاة أمس)، فيما تماثل 15027 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي المستجد، التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، أربعة ملايين و312181 إصابة مؤكدة، منها 88726 حالة وفاة، و323107 حالات نشطة، وثلاثة ملايين و900348 حالة شفاء.
وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 112.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".


وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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