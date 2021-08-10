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الثلاثاء، 10-08-2021 08:00 ص

روسيا.. وفاة 9 مرضى بسبب انقطاع الأكسجين

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الوكيل الإخباري - توفي 9 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، أمس الاثنين،  في روسيا بسبب خلل في أنبوب تغذية الأكسجين.

ووفقا لما ذكره وزير الصحة في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، فقد توفي 9 من مرضى كورونا إثر عطل في أنبوب أكسجين في مستشفى في فلاديكافكاز، عاصمة أوسيتيا الشمالية.

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وقال الوزير، بحسب ما نقلت وكالات الانباء الروسية إن "9 مرضى مصابين بفيروس كورونا توفوا جراء نقص في الأكسجين في مستشفى فلاديكافكاز. حصل انقطاع في نظام الأكسجين اليوم"، وفق ما ذكرت فرانس برس.

كذلك، نقلت الوكالات عن رئيس الجمهورية المذكورة بالوكالة، سيرغي مينيايلو، قوله "حصل انقطاع في أنبوب الأكسجين".


ونقلت وكالة تاس عن لجنة التحقيق الروسية المعنية بالقضايا الجنائية الرئيسية أنه تم فتح تحقيق جنائي في تزويد خدمات لا تلبي متطلبات السلامة ما أدى الى وفيات من طريق الإهمال، بحسب فرانس برس.


وأعلنت وزارة الصحة الروسية ، أن 71 مريضا كانوا في قسم العناية المركزة حين وقع الحادث، بينهم 13 يستخدمون "جهاز تنفس اصطناعي"، موضحة أن المصابين التسعة الذين قضوا كانوا جميعا يستعملون هذه الأجهزة.

 وقال الرئيس مينيايلو إن رئات 9 مرضى كانت أصلا "متضررة بنسبة 90%"، أي قبل تعطل الأنبوب، معتبرا أنه من السابق لأوانه القول إن الحادث تسبب بوفاتهم.


واضاف أن المشكلة "تم رصدها بسرعة ومعالجتها خلال 30 إلى 40 دقيقة"، لافتا إلى أن المرضى الآخرين تمت مساعدتهم بواسطة "اسطوانات أكسجين ووسائل طارئة لتأمين الأكسجين"، كما ذكرت فرانس برس.


وتسببت حوادث عدة داخل مستشفيات لمعالجة كوفيد-19 بوفاة مرضى منذ بدء تفشي الوباء.


يشار إلى أن روسيا ، البلد الرابع الأكثر تضررا بالوباء في العالم مع إحصاء نحو 6.5 ملايين إصابة وفق تعداد لفرانس برس.

 

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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