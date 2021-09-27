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الإثنين، 27-09-2021 11:57 ص

روسيا وفيتنام تتفقان على توريد لقاح سبوتنيك V

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الوكيل الاخباري- وقع هولدينغ "T&T Group" الفيتنامي والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية حول توريد دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى فيتنام.

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وقال سفير فيتنام لدى موسكو، دانغ مين هوي، في حديث لوكالة "نوفوستي": "توصلت شركة "T&T Group" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إلى اتفاق بشأن توريد دفعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى فيتنام في عام 2021. ويعمل الجانبان بشكل حيوي على تحديد جدول زمني لإمدادات اللقاح سيكون مقبولا بالنسبة للقدرات الإنتاجية الروسية وقدرة فيتنام لقبول اللقاح".

وكان الرئيس الفيتنامي، نجوين شوان فوك، عبر سابقا في محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اهتمامه بزيادة إمدادات اللقاحات الروسية وتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في أراضي فيتنام.

وتعتبر هولدينغ "T&T Group" واحدا من أكبر الهولدينغات المتعددة التخصصات في فيتنام. وتعمل الهولدينغ في مجالات الزراعة والغابات وصيد الأسماك والأدوية والطب والرياضة والطاقة والتعدين والعقارات والإنتاج الصناعي والتمويل والتجارة والنقل البحري ومرافق الموانئ والخدمات اللوجستية. ويتضمن الهولدينغ حاليا أكثر من 40 شركة بما فيها فروعه في الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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