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الأحد، 27-02-2022 09:10 ص

روسيا.. 123 ألف إصابة و793 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا 122996 إصابة و793 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بعد حصيلة سابقة بلغت 123460 إصابة و787 وفاة.

بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 16 مليونا و175023 حالة، منها 350158 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي تطلبت تلقي العلاج بالمستشفى 14324، انخفاضا بنسبة 4,1% مقارنة بيوم أمس.

وبتماثل 181343 مريضا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، وصل مجموع المتعافين إلى 13 مليونا و321314 شخصا.

وتراجعت العاصمة موسكو إلى المركز السابع بين مناطق البلاد من حيث عدد الإصابات اليومية (3947 إصابة و83 وفاة)، لتحتل المراتب الثلاث الأولى مدينة بطرسبورغ مع 7409 إصابات و76 وفاة، إقليم كراسنويارسك في سيبيريا (4672 إصابة و28 وفاة) ومقاطعة سفيردلوفسك بوسط البلاد (4554 إصابة و10 وفيات).

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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