الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 03:54 م

روسيا: 1243 وفاة وحوالي 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري-أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل انخفاض لافت في حصيلة كورونا، بعد تسجيلها مستويات قياسية في الأسابيع الماضية، مشيرا الى رصد 33996 إصابة و 1243 وفاة خلال الساعات 24 الماضية.

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وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9.4 مليون فيما تجاوز عدد المتعافين 8.1 مليون شخص.


ووفق المركز فقد تلقى أكثر من 67 مليون شخص في البلاد الجرعة الأولى من اللقاح، واستكمل 59 مليونا منهم الجرعة الثانية.

 

بترا

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