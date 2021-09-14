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الثلاثاء، 14-09-2021 12:22 م

روسيا : 17,8 ألف إصابة و781 وفاة خلال يوم بكورونا

روسيا 2


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 17837 حالة إصابة و781 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بالمقارنة مع 18178 إصابة و719 وفاة أمس.

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بذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لحالات كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و176085 حالة، منها 194249 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


وأضاف المركز أن مجموع المتعافين بلغ 6 ملايين و418033 شخصا بعد تماثل 15907 أشخاص للشفاء خلال اليوم الآخير.


ومع تسجيل 1609 إصابات جديدة في العاصمة موسكو عاد المؤشر إلى ما كان عليه أول أمس تقريبا، بعد قفزة أمس إلى أكثر من 2000 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية من 41 إلى 47.


وشهدت مقاطعة موسكو زيادة طفيفة في الإصابات من 758 أمس إلى 796 اليوم، مع تراجع الوفيات من 12 إلى 10.


وسجل الوضع الوبائي في مدينة بطرسبورغ استقرارا بشكل عام، مع رصد 839 إصابة و37 وفاة جديدة اليوم مقابل 805 إصابات و39 وفاة أمس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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