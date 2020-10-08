روسيا: 191 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم الخميس تسجيل 11493 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1260112 حالة مؤكدة.

اضافة اعلان



وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء الفيروس إلى 22056 ، بعد تسجيل 191 وفاة جديدة، فيما تخطى عدد المتعافين حاجز المليون شخص.



ووفق المركز فقد اجرت السلطات الصحية في البلاد أكثر من 49 مليون فحص مخبري للكشف عن الإصابات بالفيروس، فيما لا يزال 246 ألف شخص تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم.

المصدر: بترا



