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الثلاثاء، 17-08-2021 12:46 م

روسيا: 20958 إصابة و805 وفيات بكورونا خلال آخر 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 20958 مقابل 20765 يوم أمس، فيما لا تزال الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى قرابة الـ800.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 805 وفيات بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 806 وفيات في اليوم السابق. وتماثل 18407 أشخاص للشفاء خلال اليوم الأخير مقابل 15601 في اليوم السابق.

وبذلك سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 6 ملايين و642559 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 172110 حالة وفاة، و5 ملايين و918324 حالة شفاء.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2006 حالات) ومقاطعة موسكو (1328حالة) وسان بطرسبورغ (1156 حالة).

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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