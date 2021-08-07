روسيا.. 22320 إصابة و793 حالة وفاة بكورونا

الوكيل الاخباري- سجلت روسيا اليوم السبت 22320 إصابة جديدة و793 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 22660 إصابة و792 وفاة في اليوم السابق.

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بذلك وصلت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى 6 ملايين و424884 إصابة، منها 164094 وفاة، حسبما جاء في أخر تحديث يومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.



وأشار المركز إلى تعافي 19485 شخصا من كورونا خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5 ملايين و739838.



وشهدت العاصمة موسكو 2235 إصابة جديدة، مع تسجيل 67 حالة وفاة اليوم، مقابل 2583 إصابة و78 وفاة أمس.



وحافظت الحالة الوبائية في مدينة بطرسبورغ على استقرارها مع تسجيل 1904 إصابات جديدة مقابل 1909 إصابات في اليوم السابق.

المصدر: روسيا اليوم