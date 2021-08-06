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الجمعة، 06-08-2021 03:24 م

روسيا.. 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة وفاة

روسيا


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2583 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورغ (1909)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1394).


وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و402564، ويتعافى من مرض "كوفيد-19"، 5 ملايين و720353 شخصا، منهم 20141 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 163301 وفاة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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