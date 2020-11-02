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الإثنين، 02-11-2020 11:14 ص

روسيا: 238 وفاة و18257 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 238 وفاة و18257 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأشار المركز، في بيان صحفي، إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 28473، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 1655038 حالة مؤكدة، ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1236033 شخصا.


ووفق المركز فقد أجرت السلطات الصحية أكثر من 61,5 مليون فحص مخبري للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، فيما لا يزال نحو 400 ألف شخص تحت الرقابة الطبية للإشتباه بإصابتهم بالفيروس.


 




 

 


 

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