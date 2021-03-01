الإثنين 01-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز من وزير التربية والتعليم الى جميع المدارس

قرارات هامة لوزير التربية بشأن المدارس

الملك يكرم ضابطي صف من قدامى العسكريين

تصاريح مرور للإعلاميين في الحظر الشامل يوم الجمعة

%14.79 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

اغلاق شاطئ عمان السياحي في البحر الميت

الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

اجراءات جديدة داخل المحاكم الاردنية

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 01-03-2021 03:26 م

روسيا: 333 وفاة بفيروس كورونا

1-3-2021_11_32_32_GomhuriaOnline_1614591152


الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، عن تسجيل أدنى حصيلة وفيات منذ تشرين الثاني الماضي.

اضافة اعلان

وقال المركز في بيان صحافي اليوم إن 333 وفاة جديدة سجلت بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86455 وفاة.


وأشار المركز إلى استمرار تسجيل انخفاض بإصابات فيروس كورونا اليومية، مؤكدا رصد 11277 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 4.25 مليون حالة مؤكدة.

 

--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
images (1)

البرازيل ستقدم 140 مليون لقاح لمواطنيها بنهاية آب

-1456104885

الإمارات: 17 وفاة و2526 إصابة بفيروس كورونا

6469546-1402981034

الكشف عن التأثير السلبي لنقص الفيتامينات على مرضى كورونا

2021_1_22_18_51_34_870

علماء يكشفون أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا

58410e2f-d847-4346-8ea3-b06087123feb

فلسطين .. 16 وفاة جديدة بكورونا

https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_900bf720-1103-4b61-a3c6-eaa3275f6354

الجرذان الخارقة تغزو شوارع لندن بسبب إغلاق كورونا

أخبار متعلقة
78-022744-treat-steps-symptoms-recovery_700x400

4 أعراض لكورونا تتطلب عناية طبية عاجلة

corona_1

الكشف عن سبب المنشأ الصيني لفيروس كورونا

860x484

اكتشاف مستخلص نباتي أثبت فعالية في التصدي لفيروس كورونا

GettyImages-1230482761

اليابان.. فجوة كبيرة في خطط لقاح كورونا بسبب الاتحاد الأوروبي

thumbnail_image001

تونس .. إصابة 600 طفل أقل من عامين بكورونا

5e6a7c86-8ab6-446a-9cf3-a7118a81720d

فيروس جديد يظهر في الصين