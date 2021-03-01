روسيا: 333 وفاة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، عن تسجيل أدنى حصيلة وفيات منذ تشرين الثاني الماضي.

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وقال المركز في بيان صحافي اليوم إن 333 وفاة جديدة سجلت بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86455 وفاة.



وأشار المركز إلى استمرار تسجيل انخفاض بإصابات فيروس كورونا اليومية، مؤكدا رصد 11277 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 4.25 مليون حالة مؤكدة.

--(بترا)

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