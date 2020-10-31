السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 12:21 م

روسيا: 334 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 334 وفاة و18140 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأشار المركز في بيان صحفي، إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 27990، وارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1618116 حالة مؤكدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1215414 شخصا.


ووفق المركز فقد أجرت السلطات الصحية الروسية أكثر من 60,4 مليون فحص مخبري لكشف الإصابات بفيروس كورونا، مبينا أن نحو 384,6 ألف شخص ما زالوا تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.


 




 

 


 

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