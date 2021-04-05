روسيا .. 343 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت روسيا 8646 إصابة جديدة بفيروس كورونا و343 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وتوزعت الإصابات الجديدة على 83 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1876)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (707) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (593).



وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و589540 إصابة بالفيروس، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و211133 شخصا، وتوفي مائة ألف و717 شخصا.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا 212.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابات بالفيروس، منها 249 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأطقلت روسيا منذ نهاية العام الماضي، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا في جميع الأقاليم.

المصدر : روسيا اليوم

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