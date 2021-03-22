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الإثنين، 22-03-2021 11:37 ص

9284 إصابة

روسيا.. 361 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا و361 حالة وفاة، وتعافى 7790 شخصا.

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة تتوزع على 83 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1586 إصابة) تليها مدينة سانت بطرسبورغ (865) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (646).


وبلغ إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و466153 إصابة، تعافى منها 4 ملايين و77185 شخصا، فيما توفي بسببها 95391 شخصا.


وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسنا منذ بداية العام الجاري، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع، الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي كأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا.


وبحسب أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ بدء تفشي الوباء 123 مليونا، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات مليونين و716 ألفا حتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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