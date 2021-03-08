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الإثنين، 08-03-2021 12:10 م

10253 إصابة

روسيا.. 379 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، عن تسجيل 10253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتراجعت حصيلة الوفيات اليومية إلى 379 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، إن 10322 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.

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وتتوزع الإصابات الجديدة على 83 إقليما، أكثرها تم تسجيله في العاصمة موسكو (1421)، تليها سانت بطرسبورغ (956)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (746).


وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و333029 إصابة، وتعافى حتى الآن 3 ملايين و922246 شخصا، وتوفي 89473 شخصا.


وأجرت السلطات الصحية منذ بداية تفشي الوباء 113 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".


وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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