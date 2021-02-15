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الإثنين، 15-02-2021 10:56 ص

بطرسبورغ ثاني أكبر بؤرة للتفشي في البلاد

روسيا.. 394 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا اليوم الاثنين 14207 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 394 حالة وفاة في أدنى مؤشر للوفيات اليومية منذ 30 نوفمبر.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4 ملايين و86090، منها 80520 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

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وبتماثل 13935 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و607036 شخصا، فيما تبقى هناك 398534 حالة نشطة.
وفي العاصمة موسكو ارتفع عدد الإصابات الجديدة من 1559 أمس إلى 1818 اليوم، مع تراجع طفيف في الوفيات من 58 إلى 56 حالة.


وشهدت بطرسبورغ، ثاني أكبر بؤرة للتفشي في البلاد، استقرارا في معدل الإصابات مع تسجيل 1093 حالة اليوم مقابل 1099 أمس، فيما اتخفض مؤشر الوفيات اليومية من 55 إلى 49.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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