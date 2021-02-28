الأحد 28-02-2021
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الأحد، 28-02-2021 01:43 م

روسيا: 40% نسبة انخفاض الإصابات الشهرية بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأحد، عن تسجيل انخفاض بمعدل الإصابات الشهرية بالفيروس بنحو 40 بالمئة، مقارنة بشهر كانون الأول الماضي.

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واشار المركز في بيان، انه تم رصد 11359 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و 246 الفا و 79 إصابة مؤكدة.

 

ووفق المركز فقد ارتفع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 86122، بعد تسجيل 379 وفاة جديدة، وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و 811 الفا و797 حالة.


--(بترا)

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