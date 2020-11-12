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الخميس، 12-11-2020 04:14 م

روسيا: 439 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 21608 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و439 حالة وفاة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى مليون و858568، وإجمالي الوفيات إلى 32032 منذ بدء تفشي الوباء.

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وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الخميس، إن 18811 شخصا تعافوا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و388168 شخصا حتى الآن.


وسجلت موسكو، التي تعتبر أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء، 5997 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ، حيث تم تسجيل 1667 إصابة.


وتستعد روسيا للبدء في عمليات التطعيم الشاملة خلال الأسابيع القادمة، وأعلن وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، أمس الأربعاء، عن إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وبدء توزيعه إلى الأقاليم الروسية.


وفي 11 أغسطس الماضي، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V". وتم تصميمه في مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، وجرت اختباراته السريرية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.


وفي انتظار إطلاق عمليات التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا، ومع تسجيل ارتفاع خلال الأيام الأخيرة في عدد المصابين، شددت السلطات الروسية القيود في العاصمة موسكو للحد من انتشار الفيروس.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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