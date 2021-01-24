الأحد 24-01-2021
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الأحد، 24-01-2021 03:48 م

روسيا: 490 وفاة و 21127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأحد، تسجيل 21127 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 3.71 مليون حالة.

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وأشار المركز، في بيان صحفي، إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 69462، بعد تسجيل 490 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى نحو 3.13 مليون شخص.


--(بترا)

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