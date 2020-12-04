الجمعة 04-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

تعرف على أسعار الذهب الجمعة

وزير العمل يشدد على وضع نظرة استراتيجية للاستثمار

وزير الخارجية الكويتي: مباحثات مثمرة جرت لحل الأزمة الخليجية

عمان .. مسنة شعرت بالبرد فاستنجدت بالأمن - صورة

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الحكومة تبشّر الأردنيين بإجراءات للتخفيف عنهم

الأردن يدعو توزيع لقاح كورونا بعدالة

وفيات الجمعة 4/ 12/ 2020

مطالب بفتح القطاعات المغلقة

الجمعة، 04-12-2020 03:24 م

طلبات لشراء 1.2 مليار جرعة

روسيا : 50 دولة طلبت شراء لقاح فيروس كورونا

لقا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو عن أن صندوق الاستثمار المباشر الروسيظ تلقى طلبات لشراء 1.2 مليار جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، مبينة أن نحو 50 دولة تقدمت بطلب شراء اللقاح.

اضافة اعلان
 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كورونا، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وتوفير اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.


وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال تصريحات صحفية :"على هامش الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم تقديم اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا".

 

المصدر : بترا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
ز

الولايات المتحدة تسجل قفزة غير مسبوقة بإصابات كورونا

جط

الجزائر: إعطاء اللقاح ضد كورونا مجانا واختياريا قريبا

5fb68aa64236043c6c5201b8

وصول عينات من لقاح سبوتنيك V إلى أوزبكستان

254999

غزة: تسجيل 7 وفيات و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا

255301

كاليفورنيا تفرض أشد انواع الحظر الشامل لمواجهة كورونا

176-173137-year-race-corona-vaccine-awaited-hope_700x400

أربعة زعماء يعلنون استعدادهم لأخذ لقاح كورونا بشكل علني.. من هم؟

أخبار متعلقة
لقاح

الفلبين تقرر شراء 4 لقاحات مختلفة ضد كورونا

فيروس-كورونا-1

الباكستان: 26 وفاة و1302 إصابة جديدة بكورونا

5fa409b54236040198179f7b

الولايات المتحدة: تسجيل 103 الف إصابة بكورونا

image (1)

تصريح جديد لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

5e6cb44c4236045ae529e5ff

البحرين: 4 وفيات و261 إصابة جديدة بكورونا

640454544

5 وفيات جديدة بكورونا في الكويت