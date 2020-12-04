روسيا : 50 دولة طلبت شراء لقاح فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو عن أن صندوق الاستثمار المباشر الروسيظ تلقى طلبات لشراء 1.2 مليار جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، مبينة أن نحو 50 دولة تقدمت بطلب شراء اللقاح.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كورونا، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وتوفير اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.



وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال تصريحات صحفية :"على هامش الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم تقديم اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا".

المصدر : بترا

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