الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

وزير السياحة: تلفريك عجلون سيكون جاهزا منتصف عام 2022

التعليم العالي: تقديم أكثر من مليون و400 ألف دينار لتمويل مشاريع ابتكارية وبحثية

روسيا.. 808 وفاة و21932 إصابة جديدة بكورونا

دودين: الزيارة الملكية لواشنطن ستنعكس على الوضع الاقتصادي للمملكة

نقابة الأطباء لـ الوكيل : لا أطباء جدد مصابين بكورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي

كسر خط ناقل مياه في الكورة يؤخر التوزيع في بلدة تُبنة

وفاة طفل اثر حادث مروع في الزرقاء

الأوبئة : خطة الفتح الشامل في بداية أيلول كما هي لغاية الآن

مستوطنون يقتحمون الأقصى

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تأثير سلالة دلتا على أسواق النفط

الخميس، 12-08-2021 01:26 م

روسيا.. 808 وفاة و21932 إصابة جديدة بكورونا

6114ee4d4c59b70ef1271b30


الوكيل الاخباري- سجلت روسيا اليوم الخميس 808 وفاة و21932 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 799 وفاة و21571 إصابة في إحصائية أمس.

اضافة اعلان

 

ومع الحصيلة القياسية للوفيات اليومية، التي شهدها اليوم الماضي، بلغ إجمالي المتوفين منذ بدء تفشي الفيروس 168049 شخصا، فيما وصل مجموع الإصابات إلى 6 ملايين و534791 حالة، حسبما جاء في آخر تحديث لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

 

وذكر المركز أن 20195 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين و828972 شخصا.

وفي العاصمة موسكو ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 2294 اليوم من 2076 أمس، مع انخفاض الوفيات من 58 إلى 56.

وشهدت مقاطعة موسكو 1143 إصابة و24 وفاة خلال اليوم الماضي بعدما كانت الحصيلة اليومية 1054 إصابة و27 وفاة في اليوم السابق.

وفي مدينة بطرسبورغ حافظ مؤشر الأصابات اليومية على استقراره مع تسجيله 1084حالة جديدة، في حين ارتفع عدد معدل الوفيات من 43 أمس إلى 48 اليوم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6114e91b4c59b70f8c005494

دبي تقصر مسافات التباعد في زمن كورونا

6114c71c4c59b7017f12b41d

اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح "سبوتنيك V" الروسي.. في الميزان

6114b63242360444bc392d31

مسؤول صحي لبناني: الوضع سيزداد سوءا

منظمةةة

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الدول التي سجل فيها متحور دلتا

كندا

أطباء كنديون يؤكدون دخول البلاد في الموجة الرابعة من كورونا

1-1360552

المكسيك.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ3 ملايين

أخبار متعلقة
6112046d42360417956e19f2

إصابات كورونا في العالم تقترب من 204 ملايين إصابة

610fa28415591

روسيا تسجل 22866 إصابة جديدة بفيروس كورونا

20597688071622410583

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 198 مليونًا

610903894236044a1519b68d

روسيا تسجل 22010 إصابة و788 وفاة جديدة بفيروس كورونا

127-100117-british-corona-strain-60-countries_700x400

اكتشاف متحور جديد لكورونا أشد فتكا في بريطانيا

000_94R6PM_0

تلقي 12 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا في الأردن خلال 24 ساعة