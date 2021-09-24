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الجمعة، 24-09-2021 12:49 م

روسيا.. 828 وفاة وأكثر من 21.3 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

روسيا


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا اليوم الجمعة 828 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، إضافة إلى 21379 إصابة مقابل 21438 أمس الخميس.

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أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، مشيرا إلى أن إجمالي حالات كورونا في البلاد بلغ 7 ملايين و376374 حالة، منها 202273 حالة وفاة.


وبتعافي 15828 شخصا من المرض خلال اليوم الماضي، وصل مجموع حالات الشفاء إلى 6 ملايين و574608 حالات.


وفي العاصمة موسكو، تراجع عدد الحالات الجديدة بعد قفزة أمس إلى 2893 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية من 54 أمس إلى 56 اليوم.


وشهدت مقاطعة موسكو ارتفاعا في الإصابات من 936 أمس إلى 1008 اليوم، مع تراجع الوفيات من 15 إلى 13.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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