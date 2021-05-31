الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية في روسيا، 8475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و339 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وتوزعت الإصابات الجديدة على 83 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (2614 إصابة) تليها مدينة بطرسبورغ (822)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (752).



وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء أن 6715 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.



وبحسب الأرقام والبيانات الرسمية ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و71917 إصابة، وتوفي حتى الآن 121501 شخص، فيما تعافى 4 ملايين و684585 شخصا.

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المصدر: روسيااليوم