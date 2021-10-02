السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 02:54 م

روسيا: 886 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا 25219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ 19 يوليو الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 886 حالة، مقابل 887 حالة في اليوم السابق.

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بذلك وصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و560767، منها 209028 حالة وفاة، بموجب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا.
وحسب المركز، فإن 17852 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 6 ملايين و710574 شخصا.


وسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية في موسكو (4032 حالة)، تليها مدينة سان بطرسبورغ (2494 حالة)، ومقاطعة موسكو(1483).

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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