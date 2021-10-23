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السبت، 23-10-2021 06:34 م

رومانيا تشدد القيود لوقف تصاعد إصابات ووفيات كورونا

رومانيا


الوكيل الإخباري - قررت الحكومة الرومانية إعادة فرض حظر تجول خلال الليل وجعل التصاريح الصحية إلزامية لدخول معظم الأماكن العامة اعتبارا من يوم الاثنين، لوقف تصاعد إصابات ووفيات كوفيد-19.

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كما قررت الحكومة الرومانية تعطيل الدراسة بالمدارس لمدة أسبوعين مع سعي الحكومة لوقف زيادة في إصابات ووفيات كوفيد-19.


ووافقت الحكومة المؤقتة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على هذه الإجراءات.
وسجلت رومانيا أعدادا قياسية للوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا هذا الشهر وتتعرض المستشفيات لضغوط كبيرة جعلتها تقترب من الانهيار.
ورومانيا بها ثاني أقل معدل تطعيم ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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