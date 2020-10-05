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الإثنين، 05-10-2020 12:04 م

للحدّ من انهيار المنظومة الصحية في الأردن

زريقات للوكيل : إجراء حكومي جديد بسبب زيادة إصابات كورونا

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الدكتور محمود زريقات - أرشيفية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد مدير مستشفيات البشير ، الدكتور محمود زريقات ، أن هنالك إجراءً حكوميا جديدا ، سيتم العمل به غدا الثلاثاء، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة .

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ولفت زريقات ، الإثنين ، في معرض حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الإجـــراء يتمثل في تخصيص المبنى الجديد لمستشفى الإسعاف والطوارئ التابع لمستشفيات البشير، لاستقبال مصابي كورونا فقط .

 

" يجدر علينا التعامل بجديّه مع الوضع الوبائي الراهن ، وتحسبا من انهيار المنظومة الصحية في الأردن ، لا بدّ من إيجاد الحلول السريعة ، من أجل الحدّ من الإرباك في القطـاع الصحــي ، نتيجة للقفزات القياسية ، بأعداد الإصابات"، وفق زريقات.

 

وكان الملك عبد الله الثاني ، وجه الحكومة - في وقت سابق - خلال افتتاح مستشفى الإسعاف والطوارئ إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها.

وأكد جلالته - حينها - على أهمية الإسراع في توسيع قاعدة المشمولين في التأمين الصحي وتسهيل إجراءات المراجعين والمرضى.

 

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