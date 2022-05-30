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الإثنين، 30-05-2022 10:07 ص

زعيم كوريا الشمالية يقيم الوضع الوبائي للبلاد

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية (الشمالية)، أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، أجرى تقييما إيجابيا للوضع الوبائي الذي تجري السيطرة عليه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد.

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وقال التقرير إن المشاركين في الاجتماع التشاوري للمكتب السياسي برئاسة كيم جونغ أون، استمعوا إلى أحدث تقرير صادر عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ بشأن حالة انتشار الوباء.

 

وتم الإبلاغ عن أكثر من 89500 حالة إصابة بالحمى، من مساء الجمعة إلى مساء السبت، مع تعافي حوالي 106 آلاف حالة في جميع أنحاء البلاد.

روسيا اليوم 

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