زيادة قياسية بعدد وفيات كورونا اليومية في روسيا

الوكيل الإخباري-أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل زيادة قياسية بعدد الوفيات بالفيروس منذ بداية الجائحة، بعد رصد 1239 وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 250454 وفاة.

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وأشار المركز في بيان صحفي، إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 8.91 مليون حالة مؤكدة، بعد تسجيل 38058 إصابة جديدة، فيما تجاوز عدد المتعافين 7.65 مليون شخص.

بترا