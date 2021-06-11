الجمعة 11-06-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يهنئ الإمارات بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن

تفاؤل أردني بإلغاء الحظر الليلي خلال الأسابيع القادمة

العمل تضبط محالا تقدم الأراجيل في 3 محافظات

إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمعلمين الأحد

نحو مليونين و835 ألف مواطن بانتظار أخذ لقاح كورونا

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

تحويلات مرورية في عمان

توقف خدمات الاتصالات في عدة مناطق لبنانية

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

بدء تقديم الأراجيل في الساحات الخارجية للمقاهي الثلاثاء

الجمعة، 11-06-2021 09:33 م

زيمبابوي تستلم الدفعة الأولى من سبوتنيك V" الروسي

زي


الوكيل الإخباري - قالت السفارة الروسية في زيمبابوي، اليوم الجمعة، إن سلطات زيمبابوي استلمت من موسكو الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

وذكرت السفارة في بيان أنه "في 9 يونيو، تم تسليم الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V الروسي إلى هراري. تم توفير اللقاح من خلال مشروع ALROSA Zimbabwe المشترك".


وأوضحت السفارة أن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا أعرب عن تقديره العميق لروسيا إثر مساعدتها لبلاده في محاربة الجائحة.


وأضافت السفارة أن "بادرة حسن النية" هذه تجسد العلاقات رفيعة المستوى بين روسيا وزيمبابوي، وتشهد على "التزام موسكو بتطوير الشراكة على أساس المنفعة المتبادلة".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60c394d3423604104c421214

إيطاليا .. تراجع لأعداد الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

بريطانيا

بريطانيا تسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا

60c364da4c59b7369f34b500

بعد تحسن الوضع الوبائي .. ألمانيا تخطط لرفع قيود السفر

السع

18 وفاة جديدة بكورونا في السعودية

_117658530__117616854_hi066285277

توصية أوروبية بشأن لقاح أسترازينيكا

986bd3d1-d085-4707-a300-3078fda56ea8

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
بريطانيا

بريطانيا تسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا

ر

روسيا تسجل لليوم الثالث أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا

طكم

مصر .. 46 وفاة جديدة بكورونا

Moscow

موسكو تحتل المرتبة الثانية عالميا في مواجهة كورونا ... فمن الأولى؟

بر

بريطانيا .. 4 وفيات جديدة بكورونا

كوز

مصر .. 56 وفاة جديدة بكورونا